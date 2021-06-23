疫情升溫，雙北市果菜批發市場率先展開快篩等防疫措施。但防疫要超前部署，農委會今天告訴中央社記者，萬一休市，至少要一週以前就展開產地、批發地的分流作業，以穩定供應。

為了穩住農產運銷，農委會主委陳吉仲與衛福部長陳時中今天前往台北第一、第二、新北三重等國菜批發市場視察，主要是確認快篩站、快篩後陰性施打疫苗、24日凌晨起快篩陰性才能進入拍賣場交易，以及工作動線規劃等是否能落實防疫。

然而防疫必須超前部署，農委會副主委陳駿季接受中央社記者訪問時說明，目前沒有強制，但是台北果菜批發市場（共2個）已經降載每日交易量至1200公噸上下，過去是1300公噸到1500公噸；萬一休市，則必須要有一週以上時間去調度產地、批發地的農產分流作業。

他說明，產地方面已開始請通路，特別是量販開始銷售簡化包裝的蔬果，以利多賣些農產，避免集中在傳統市場銷售，否則萬一休市調度量會比較大，增加難度；換言之，萬一休市，量販、超市會是分流的重點之一，因為宅配物流吃緊，能再擴增的量能可能不多。

其次是批發地，他說，以雙北市來說，共計4個批發市場，若其中1個休市，其他3個也要承擔分流的量，包含延長批發時間、重新規劃作業動線等因應。