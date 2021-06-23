《放浪一族演唱會精選》7月將在台灣播出。（LDH提供）

林志玲日前在結婚紀念日時曬出與AKIRA合體拍攝的絕美雜誌照。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA日前歡慶結婚2周年，夫妻倆因為疫情關係，目前在日本長住。AKIRA和主唱TAKAHIRO於23日受訪，國民姊夫AKIRA也透露與林志玲宅家的相處時光，「每天一起成長，每天發現彼此的不同」，並分享小倆口結婚紀念日當天在家慶祝，「我們一起回憶一路走來發生的點滴」。

由於日本過去1年疫情嚴峻，相對近日才在習慣「防疫新生活」的台灣，AKIRA更懂得如何長期待在家。廚藝不錯的AKIRA常在家下廚，推薦台灣粉絲自己最常做的料理「滷肉飯」，因為醬汁較容易保存，此外也常購入海產放冷凍存放，長時間待在家也不怕餓著。他也甜蜜稱林志玲「我老婆」，自謙手作拉麵是她的心頭好。他透露，夫妻倆最近迷上在家種菜，他則負責打蔬菜汁，看來生活過得樸實又養生。

「放浪兄弟」今年9月出道滿20周年，36歲的TAKAHIRO自認酒量變差，並搞笑稱自己愛講黃色笑話的習慣從沒改變。AKIRA則坦言心態上因為成為團隊中的領導人物，相對於出道時對演藝圈的憧憬和野心，現在更多了責任感。2人表示，維持團隊的向心力別無他法，就是得不忘初衷，並以粉絲的需求第一優先，成員們之間也時常交流意見，因此才能走到今天。

他們所屬的「放浪一族」堪稱日本最強娛樂集團，今年7月以全新型態進軍台灣，由AKIRA監製的節目《放浪一族演唱會精選》，將精選歷年演唱會播出完整版，他表示：「希望能透過我們的音樂節目，帶給大家希望和喜悅，希望能手牽手度過這段（疫情）時間」。該節目7月3日起，每周六晚間24點（周日0點）於MOMO TV首播。