兒童及青少年在全球這波新冠肺炎疫情中，相較於成人或老人在感染率及嚴重性都較低，但沒有控制穩定的過敏氣喘，會增加新冠肺炎發展成重症的機會。振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳呼籲，過敏及氣喘除了藥物治療，建構孩子的免疫力也相當重要，均衡營養、適度曬太陽，都是重要的一環。

新冠肺炎的危險因子包含肥胖、慢性病及抽菸，而在孩童及青少年族群最常見的慢性病，則是過敏性鼻炎及氣喘。由於新冠肺炎在免疫上的諸多新的醫學表現，國際兒童過敏協會針對兒童過敏的治療提供了一些治療的原則。

羅玉芳說，過敏性鼻炎孩童原來用於治療鼻子過敏的類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，控制好過敏性鼻炎，減少呼吸道黏膜的腫脹、減少打噴嚏，可以減少被感染及傳播病菌的可能。但這些藥物並不會降低孩子的免疫力，即使在孩子被感染新冠肺炎，也是必須要繼續使用的藥物。

此外，同時存在的過敏性結膜炎，也要規律使用抗過敏眼藥水，減少孩子因為過敏發癢揉眼睛、搓鼻子，才能減少病毒侵入的機會。氣喘孩童的治療不要因為疫情就醫不便就停藥，沒有控制好的氣喘孩童造成急性發作，反而增加新冠肺炎發展出重症的機會。

羅玉芳表示，強化平衡孩子的免疫力相當重要，這可以從環境及營養2方面著手。環境因素包含減少過敏、pm2.5及二手菸；營養因素則要讓孩子有足量且優質的蛋白質，促成足夠的抗體生成，微量元素包含維他命D及鋅可以減少感染，維他命D與吞噬細胞上的接受器結合後，會提升吞噬細胞殺菌的能力，維他命C、維他命E及多酚，提升孩子身體抗發炎及抗氧化的能力。

羅玉芳強調，只要每日均衡的營養，以及適度的曬曬太陽，就能建構家中寶貝均衡的免疫力。父母也要注意，3級警戒居家防疫的期間，孩子的運動時間幾乎沒有，不然就是大幅地減少，避免孩子體重過重也是防疫很重要的一環。

針對戴口罩與不戴口罩的比較統計也發現，摸臉的次數大約分別是每小時5次及20次，差異挺驚人的。另外，也有統計不戴口罩摸臉次數是戴著口罩的3.9至6.7倍，接觸眼口鼻是8.6至29倍。而為了要讓孩子能乖乖地戴好口罩，控制好孩子的鼻子、結膜過敏也是十分重要的。