美國空軍先前宣布2022年將先退役42架A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機，《空軍雜誌》（Air Force Magazine）22日報導，最先挨刀的包括印第安那州空軍國民兵的第163戰機中隊（163rd Fighter Squadron），該單位預計將轉回操作F-16戰機。

根據報導，首先面臨退役的包括印第安那州偉恩堡（Fort Wayne）的第122戰機聯隊（122nd Fighter Wing）第163戰機中隊，這支會在「疣豬」機首畫上中隊暱稱「黑蛇」（Blacksnakes）的單位，預計2022年回歸老本行，轉回操作F-16。該中隊自1991年至2010年操作F-16C/D，後來才換裝A-10。

而美國空軍擁有最大規模A-10機隊、駐防亞利桑那州戴維斯－蒙桑空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）的現役第355戰機聯隊（355th Fighter Wing），則預計遭受重大打擊。擔當該聯隊唯一作戰中隊的第354戰機中隊（354th Fighter Squadron）A-10，預計與第163戰機中隊A-10同樣於2022年退役；剩餘的第357戰機中隊（357th Fighter Squadron）和第355訓練中隊（354th Training Squadron）等2個訓練中隊，也有1個可能在未來幾年內退役。目前仍不清楚這些中隊是否將換裝其他戰機或解編。

在先前公布的2022財年國防預算需求中，美國空軍要求於2022財年退役42架A-10，未來準備再退役21架，僅於2030年代維持218架的A-10機隊。美國空軍副參謀長納宏（David Nahom）中將先前表示，美國空軍未來希望維持7個A-10作戰中隊，其中1個擁有完整戰力的中隊會於南韓前進部署，隨時準備因應北韓地面攻勢。