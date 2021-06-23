近年來區塊鏈已成為數位資產運用的熱門議題！資深媒體人何啟聖也在這波浪潮下，被延攬從事區塊鏈DeFi（去中心化）應用服務，並強調其首要工作就是翻轉產業的商業模式，結合實體的第三方支付，創新科技金融的全新服務。

根據美國華爾街日報22日報導，美國上市公司SUIC宣布任命台灣知名主播何啟聖為全球行銷事業群總經理，他將運用旗下Midas Touch區塊鏈DeFi（去中心化金融）提供台灣第三方支付龍頭「紅陽科技」，對於企業客戶接受消費者刷卡「當天收單、當天到款」的「閃付」服務，這將是全球首次將區塊鏈運用於實體支付的落地化全新商業模式。

報導中指出，何啟聖將領導SUIC、紅陽科技和 Midas Touch ，能以高效率的擴展速度，在全球數位資產交易市場中，透過科技研發創新，開創全新服務，提升企業營銷的新高度。特別專注於客戶關係、媒體行銷及業務開發，藉數位資產管理的卓著績效，提供全球多達50個國家的業務及銷售能高速增長。

華爾街日報報導台灣前主播何啟聖將推動區塊鏈促第三方支付轉型。（翻拍華爾街日報）

目前Midas Touch已與台灣最大加密貨幣交易所 BitoEx（幣託）、亞洲天逸金融集團，以及香港主要投資集團 Hong Van Exchange（鴻運交易所）積極洽談；另一方面，其他私人投資者已承諾超過 2 億美元基金投資，建構供應鏈生態系統，與革命性技術服務。

何啟聖上任之後，即與紅陽科技簽署MOU，最快今年七月，將對紅陽旗下超過五萬家特約商店、一千萬名客戶，提供「閃付」服務，顛覆現有第三方支付的運作模式。何啟聖說，目前店家接受消費者刷卡，經過清算中心，發卡銀行會在五至八天內，才會將款項透過第三方支付，撥給店家。而「閃付」，則是透過區塊鏈的貸方資金池為第三方支付的最大資金供應者，讓店家在當天接受刷卡接單，只要支付些微的手續費，當天即可取得該筆款項。如果該店家不急欲該筆消費金額，也可選擇60天到帳，即享有手續費減免、甚至歸零的優惠，大幅降低成本。

紅陽科技最大客戶之一，即合併年營收八十億台幣的醫美龍頭─愛爾麗集團總裁常如山，他表示，「閃付」的服務，使企業在資金調度上更為靈活。無論是立即到帳，可供業務開發擴展；抑或是手續費歸零，減低成本，都可以反應透過價格的調降，直接回饋給消費者。他預估可增加業績至少一成。

何啟聖在這個月才剛取得科技管理博士學位，即轉戰區塊鏈金融領域，從主播、人力資源專家，到數位資產管理，跨度之大，為他的斜槓人生再添一筆。他表示，當世界朝向虛擬化發展成為一種必然，而網路社會正是虛擬化的開端，因此，區塊鏈做為金融革命的趨勢，運用創新的技術與服務，改善並提升企業效率，同時，讓普羅大眾共享獲益，才是科技存在的價值。