大陸高考今（23）日起陸續放榜，內蒙古、上海、安徽、江西、廣西、四川、雲南、甘肅、寧夏的考生可以率先查詢高考成績。不過，與往年不同的是，大陸國務院教育部嚴禁各地媒體、補習班、學校等公開炒作狀元、升學率等訊息。上述各省均未公布文理各科最高分數，雲南更不提供查詢全省各科最高50名考生的分數。

據了解，截至今下午2點，一本（第一批次錄取的本科大學，大部分為重點名校）文科最高錄分數在安徽省，為560／750分；一本理科最高錄取線在四川省，為521／750分。也有不少考生在社交網分享自己的成績，幾家歡樂幾家愁。

安徽省宣城市一名男考生與家長一同在網路上查詢成績，過程激動得手不停發抖，看到分數高達630分，有資格入讀心儀大學，開心得直拍大腿。另有一名有江西省的女考生訴苦，指成績比考前估計少了30多分，無法入讀心儀大學，其父親得悉分數後更氣得掛上電話，十分失望。

不過，大陸部分地區無視教育部呼籲，依舊自行在網路上公開狀元的資訊，並獲當地家長轉發。安徽省阜陽市有民間組織在社交網微博上具名公布，該市文理科狀元為兩名劉姓考生，分別獲得681分和710分，出自太和縣一間中學。

除了不得炒作狀元訊息外，大陸教育部同時要求各地部門不得向除規定以外的任何單位和個人，洩露考生的高考成績訊息，並嚴禁各地政府、學校、培訓機構以高考成績為標準，獎勵教師和學生。此舉引起不少網民批評，有人認為狀元是學生的良好榜樣，給予狀元獎勵更能激勵後起之秀。但也有人認同新措施，指公布狀元分數會給予其他考生很大壓力，每年更有考生因分數問題跳樓輕生。

此外，因應各地考生即將遞交大學志願，大陸教育部要求各地加強監管中介諮詢機構，防止誇大宣傳、虛假宣傳、收取高價諮詢費用、違規展開培訓服務，切實保障考生的權益，並指導考生妥善保管個人資料，防止被人盜用或非法操控。