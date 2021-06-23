高雄六龜山區23日傳出有犬隻疑遭槍射殺死亡，市府農業局動保處偕同警方全力緝捕行凶者。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄六龜山區23日傳出有犬隻疑遭槍射殺死亡，市府農業局動保處偕同警方前往現場了解，根據報案人表示，今天上午發現疑似有犬隻被槍枝射殺，但無法確定行凶人，動保處將犬隻屍體帶回解剖以釐清死亡原因，後續將提供解剖報告給警方，聯手偵辦緝捕行凶者。

六龜寶來居民今天上午發現當地有犬隻疑似被槍射殺，即向當地寶來派出所報案，動保處在接獲通報後，並派員至當地會同警方到現場了解狀況，根據報案人表示，今天上午發現疑似有犬隻被槍枝射殺，但是無法確認行兇人，動保處將犬隻屍體帶回解剖，在犬隻體內取得鉛彈彈頭，初步判斷為疑似槍彈射穿犬隻肺臟及胸膛，造成胸腔大出血死亡，全案警方已著手偵辦及調閱案發現場附近監視器查可疑行兇人。

動保處處長葉坤松表示，依據動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾虐待傷害動物，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，本案疑似被槍枝射殺，動保處與警方同聲譴責傷害犬隻之行為，將聯手警方積極偵辦緝捕行凶者，勿枉勿縱。