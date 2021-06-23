台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市啟動北農專案2.0，並在萬大國小設置快篩站，台北市長柯文哲表示，中央股權比北市多，但北農在北市境內，「我們不會推卸責任」。不過，雲林菜農林佳新指出，柯文哲錯了，但柯文哲錯在替農委會承擔責任，而這不是北市府和北農能夠負責的，若柯繼續把責任往身上攬，只會有2個下場。

林佳新今(23日)在臉書上表示，「柯文哲錯了，柯文哲真的錯了，但真正的錯是北農與上級長官農委會，柯文哲的錯就在於他替農委會承擔全國農業責任」，他認為，柯文哲不懂一點，北農事件在全台農業方面，絕對不是北市府與北農能負責。

林佳新指出，全台任何市場都跟北農有往來與密切接觸，北農事件會落幕，但全台其他市場出問題都能牽與北農有關，「你還把責任攬在身上，我只有說，柯文哲市長，你的下場只有兩樣，防疫不力，造成全台農業衝擊的罪人，或雖然努力防疫，但網軍還是會說防疫不力，造成全國農業衝擊的罪人」。

林佳新直言，要記得一件事1450這代名詞就是農委會編列預算製造出來的產物，並像柯文哲喊話，「你太小看北農事件的影響力了」。

此外，衛福部長陳時中今天凌晨和農委會主委陳吉仲一起視察果菜批發市場，並建議在鄰近地區設置篩檢站，且為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢。