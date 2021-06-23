聖暉（5536）集團公告指出，旗下持股86.66％的子公司-聖暉系統集成，今（23）日已正式向中國證監會遞件申請上市。根據上市地法規，聖暉系統集成公開發行的股份總數，占聖暉系統集成發行後總股本比例25％左右，聖暉集團持股比例預計降至64.997％。聖暉表示，若順利完成上市，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。

聖暉系統集成主要聚焦中國地區無塵室及機電系統整合工程服務，憑藉聖暉持續投入面向高值化、低耗能、低污染的綠色創新工程技術研發，高客製化工程專案精實管理豐富經驗，奠定聖暉系統集成取得國際級與中國當地知名企業的重要廠務工程合作夥伴；其中以半導體產業工程案件比例居多，2020年半導體營收比重超過六成，凸顯聖暉系統集成在科技產業的高度競爭力。

聖暉表示，為進一步擴大集團整體營運規模發展、同步深化聖暉系統集成於中國地區的業務動能，聖暉系統集成今日正式向中國證監會主板遞件申請上市，募資可用來加速擴張中國及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力；成功上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道因應集團未來的營運資金、資本支出需求，持續強化競爭優勢。

在中國十四五規劃，政府大舉投入資金，發展第三代半導體產業下，聖暉在中國已有氮化鎵客戶的專案實績，若順利完成上市案，未來發展可期。

聖暉指出，集團仍持續看好全球半導體產業景氣及全球產業鏈重組之建廠、擴廠需求，在擴大集團接單動能挹注下，可望持續挹注聖暉集團維持良好的營運動能。