今(23)日台股開高走高，大漲261點收在相對高點，又回到17300點之上，電子股和金融股多點開花，漲跌內容彷彿是穿越時空，回到台股的前大航海時代，因為近期最火熱的「航海王」們，不管是貨櫃、散裝、承攬、陸運和相關物流概念股，股價全部被打趴在地上，多檔亮燈跌停板。

相隔一天的交易日，氣勢恍如隔世、大相逕庭，但是，今天的航運股拉回，到底是不是好的進場機會？該加碼還是獲利了結，是目前散戶最想知道的問題，筆者用幾個不同的角度，來回答這個問題。

首先，今天的航運股大跌，不外乎是看到一個大大的頭版新聞，報導航運公司大股東賣股，然後很多人受這個利空影響，航運「火燒連環船」，股票先砍再說，一艘艘擱淺下沉，所以導致很多航運股一開盤就重挫，盤中再殺到跌停。但筆者認為，航運大股東賣股已經不是第一次了。

在月初的6月1日，台航的大股東申報要賣700張，當天收盤價42元，結果股價來到昨日高點63元，大股東少賺整整50%的獲利。還有，同樣在6月的8日，長榮經理人申報要賣100張長榮，當天收盤價115.5元，結果股價一路創高到昨日的160元，又少賺了至少38%的獲利。所以大股東或經理人賣股，是不是利空火燒連環船的訊號，筆者打上一個大問號，至少用近期的經驗，這批大股東賣航運股都是錯誤的決定，股價都越賣越高，而這次台航要賣陽明1.3萬張，可能都是同一批人，會賣對在相對高點嗎，還或者又是賣在起漲點，非常值得觀察。

再者，用另一個角度，當貨櫃三雄經歷數日的跌停或整理後，常常都變成是浴火鳳凰，在上個月的5月17日前後，貨櫃三雄接連跌停板，但很多股民恨不得當時沒有進場買更多，因為事實證明，拉回就是無敵買點。而且，在6月11日，萬海被處置的最後一天時，股價當日就被拉到漲停板，然後開啟新一波的攻勢，而接下來，很可能就是看長榮和陽明，在處置最後一天，分別是7月1日與7月5日，能不能成功響起反攻的號角，在集結航海王們往前衝，筆者相信這是關鍵。

最後一個觀點，以目前台股資金面和航運產業的本益比來看，其實都沒有看空任何產業的理由，FED主席鮑爾昨日重申鴿派言論，目前都不會停止印鈔票，所以資金面持續充沛，另外，就貨櫃航運三雄的本益比，今年如果都能賺30元以上，本益比只有4~7倍，獲利還可能再爆發，不能斷定現在是景氣高點。因此，儘管今天的巨浪席捲整個航運股，還有大股東賣股造成火燒連環船，筆者認為，航運股依舊可以樂觀看待，逢低分批布局！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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