據《星條旗報》21日報導，原本為美國海軍寄予厚望，期盼能在21世紀下半葉挑起對抗中國大陸水面艦大樑的維吉尼亞級潛艦，正因為原本預計使用超過30年的零件提前耗損，與備份零件不足等問題，而陷入維修工作量大增、新型潛艦交付延宕等危機，這些都讓維吉尼亞級潛艦愈走就愈步履蹣跚。

報導指出，自2013年以來，美軍已為維吉尼亞級潛艦更換逾1600個零件，以紓緩所面臨的維修困境。隨著原本預計使用至少33年，卻提前10多年耗損，零件危機反映出的不只是維修問題，更與戰備息息相關。

在美國海軍的水下戰略中，48艘維吉尼亞級潛艦將在21世紀下半葉，肩負起反制中國大陸不斷茁壯的水面艦隊任務。隨著後續型號的演進，配備的火力也不斷增加。維吉尼亞級潛艦不只能用魚雷獵殺水下敵人，還能以戰斧巡弋飛彈打擊水面艦或攻擊陸上目標，並進行長達數月的巡航。

美國海軍軍令部長前特別助理，現任哈德遜研究所海軍分析人員克拉克(Bryan Clark)表示，零件已影響維吉尼亞級潛艦的戰備能力。此一問題又與海軍並沒有投注足夠資源於維修、供應鏈與造船廠基礎設施之上，而彼此相隨相生。「海軍動作太慢了，對於部分零件提前耗損總無法採取有效行動」。

與此同時，美國國會仍持續推動加速海軍維吉尼亞級潛艦的造艦速度，由現有的每年2艘增加為每年3艘。

報導分析，如果零件不足以讓現有潛艦完成翻修，造船廠的維修工人只能被迫「用借的」；或者說從其他潛艦上拆零件下來進行維修，以避免潛艦重返戰場持續延宕。大多數拆下來的零件將用於非推進電子系統；不過，海軍以作戰安全為由，拒絕具體說明哪些零件受到影響。

據統計，2004年開始服役的潛艦，於2013年更換100處零件，2017年更換171處零件，2018年更換201處零件，2019更換452處零件，而這一數字到2020年下降為318。海軍估計，在2021年至2022年之間，此一數字還會下降至82。

美國國會預算處(Congressional Budget Office CBO)報導指出，從一艘船上拆下零件用在另一艘船上，最大的問題為增添額外的工作量，以及零件可能在這過程中損壞。對此，海軍以現有數據的範圍與深度不足，無法評估具體增加的工作量有多少。

此外，美國國會稽核處（GAO）6月份的評估報告則表示，零件拆卸導致的問題還包括最新型潛艦交付的延宕。何況，12艘第5批次(Block V)的維吉尼亞級潛艦已面臨成本超出預期的問題。

五角大廈2022財年編列的預算，將支付第35與36艘維吉尼亞級潛艦的建造。在這批最新型的潛艦上，魚雷數將由現有的37枚提升至65枚。至2028財年，海軍更希望部署極音速武器至維吉尼亞級潛艦上。

對於零件提前報銷，海軍海上系統司令部在聲明表示，儘管潛艦部分零件未達預期壽命；但維吉尼亞級潛艦的設計修正具有革命性與前瞻思考的特性，海軍的武獲戰略也讓「後續批次能進行可靠地改良」。

聲明強調，經過工程分析與驗證，部分零件至少可維持33年的壽命；然而，諸如迦尼凡效應導致的腐蝕，或是兩種不同的金屬或電氣零件長時間接觸，往往會導致零件耗損。海軍並沒有預料到在部分作戰環境中，維吉尼亞級潛艦會發生前述現象。

聲明同樣強調，海軍完全無法接受潛艦部隊的戰力受到如此侵蝕，正採取一切必要措施避免這類情況的發生。海軍會提前採購零件，以減少因缺乏備料而導致的停工，以及因等待零件造成為修延宕。

根據海軍的說法，約70%的「拆東牆補西牆」事件，發生在第一批次的維吉尼亞潛艦於2004年服役，以及第二批次於2008年初期交付之間。

另一個造成零件提前報廢的原因，則是承包商交付品質瑕疵或不合規格的零件，導致零件過早的耗損。

通用動力表示，將與海軍密切合作，解決發生的任何零件問題。這包括設計的改良，並將此改良用於未來的船艦。

《星條旗報》訪問1名服役長達26年的海軍老兵薩德勒。他表示，會發生零件提前耗損，可能是承包商沒有考慮到零件會面臨「潛在的腐蝕」，而導致特定零件提前報廢。