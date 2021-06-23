隨著印度疫情趨緩，當地政府逐步解封，目前部分地區已經逐漸開放，但有許多專家擔憂，認為儘管疫情仍有顯著趨緩，有些州的疫苗接種率仍偏低，太早解除封鎖，可能會導致感染人數再度飆升，迎來第3波疫情。

自去年疫情爆發以來，印度迄今確診數量高達逾3000萬例，僅次於美國，然美國已經有效壓制疫情，且疫苗施打率穩步提升，而印度較高峰確診數大幅縮減，每日新增確診數自30至40萬降至約8萬，政府已經解除封鎖部分地區，但許多專家和經濟學家對印度逐步解封的結果不太樂觀。

《CNBC》報導，一些經濟學家認為，失業、收入銳減等一系列的因素影響，對印度人民造成極大的衝擊；此外，有政府官員、流行病專家和其他衛生專家表示，第3波疫情難以避免，且有可能會在10月時爆發，專家呼籲「儘管印度的計畫是透過疫苗接種來抑制疫情，但仍不要太早解除封鎖」。

專家們表示，印度需要在較偏遠的農村增設重要的基礎設施，說服人們接種疫苗，進行疫苗接種，主要是因為農村地區許多農民，至今仍對疫苗接種一事舉棋不定。

牛津經濟研究所經濟主管Priyanka Kishore在報告中提到，認為解封的時間比預期還要來的快，這種解封措施不夠深思熟慮，可能會導致未來疫情再度復燃，「疫苗接種率較低的州，也會因此而再度收緊措施」；牛津經濟研究所對印度今年經濟成長預期維持在9.1%。