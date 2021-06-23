高雄市仁武區爆發家族群聚感染，市長陳其邁質疑指標個案（案14359）曾至新北市恩主公醫院住院，期間隔壁房爆發群聚感染卻沒被隔離，且6月三度至恩主公看診也沒被要求採檢，歸咎新北市府疫調疏失；對此恩主公醫院反駁，案14359與群聚個案住在不同病房，依中央規定不屬於匡列範圍，且案14359於6月7日被診斷出咳血症狀，醫生建議病人立刻採檢並安排回診，但病人均予拒絕，病例中皆有記載。

恩主公醫院副院長林建宇受訪說明，案14359為60歲男子，5月24日進行腹腔鏡膽囊切除術，入住11樓20房，當時PCR核酸檢測為陰性，5月27日出院，但恩主公群聚感染首例個案是在29日才驗出確診，為案14359隔壁的隔壁房，依據CDC規範非密切接觸者，無須被匡列。

至於陳其邁質疑案14359曾在6月間，因呼吸道症狀三度到恩主公醫院看診，卻錯失三次採檢機會，直呼「很離譜」；林建宇則澄清，案14359曾在6月4日回診進行傷口拆線，6月7日因咳血至胸腔科門診就醫，當日X-光檢查無顯示異常，因此主治醫師再17日安排胸部電腦斷層。

林建宇說，案14359於6月17日回診，電腦斷層發現異樣，懷疑是非典型個案，有新冠肺炎染疫症狀，但主治醫師建議病人立刻到急診住院與PCR採檢，但個案不願提供TOCC，也拒絕住院與採檢，病歷中皆有記