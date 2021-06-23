死亡首降至個位數！7/1起擴大開放9類人施打疫苗 指揮中心：不限廠牌、不混打

此波本土疫情爆發以來，雙北從5月15日升至三級警戒，全國於同月19日同步升級，今則三級警戒三度延續二周三級警戒至7月12日。衛福部長陳時中表示，「請民眾一起忍耐，不會有降級分別。」資深媒體人李艷秋表示，忍耐的前提是，請清楚告訴我們：疫苗呢？她甚至不滿說，蔡政府用職業分類打疫苗順序，卻造成亂象，「究竟是無能？還是惡毒？」

李艷秋23日在《李艷秋的新聞夜總會》臉書貼文表示，三級警戒延長到7月12日，政府要大家繼續忍耐，繼續忍耐沒有疫苗、工作不保、商家倒閉、社會一片驚恐猜忌的日子嗎？還是要繼續忍耐政府好棒棒，好多國際好朋友，國際外交大成功的大內宣？但忍耐的前提是，請清楚告訴我們：疫苗呢？

李艷秋接著表示，沒有疫苗，解封也是沒有意義的，在疫苗不充足的時候，國外的做法大致是除了醫護及公共運輸人員優先外，其餘依照年齡排序，如此最公平，也最容易掌握數量，蔡政府卻奇怪的用職業分類造成亂象。

李艷秋舉例指出，分類表中對範圍界定不清，中央及地方防疫人員排第二類，那些坐辦公室吹冷氣、做做梗圖如行政院顧問丁怡銘類的人，憑什麼比清潔隊員要先打？因為用職業區分，最荒唐的是，有一類是維持社會機能正常運作者，請問老百姓哪個不是兢兢業業在維持社會機能正常運作？這種分類讓人民驚覺，原來認真上班、乖乖繳稅、照顧家庭，在政府眼裡根本排不上隊。而且施打分類不斷變動，更助長各行各業動用人脈關係意圖插隊，這其中難道沒有選票考量、甚至有沒有獻金問題呢？沒有人脈，拿不出獻金的老百姓，活該被擠掉嗎？

李艷秋認為，政府又推出另一個爭議極大的做法，明明疫苗不夠，他們卻開放第八類65歲至74歲接種，但是這個年齡層有將近200萬人，預估只有其中的30%可以打，政府如何「挑選」這60萬人呢？據說要用網路搶約，搶到的歡欣鼓舞，搶不到的唉聲嘆氣，有哪個政府會這樣作賤自己的人民？這不是我們的基本權利嗎？為什麼被炒作成政府施捨，人民要感恩戴德呢？

網友回應說：「蔡快買疫苗好嗎？別無視人民。」、「好多人包括我自己，都在拚命的想要生存下去，但政府除了暫時的紓困，能不能給我們一個安心生存下去的權利及保障。」