苗栗警方攔查疑似在台3線競速的保時捷跑車。（民眾提供）

苗栗警方攔查疑似在台3線競速的GTR跑車。（民眾提供）

疑在台3線競速的賓士轎車。（民眾提供）

台3線竟然變成賽車跑道！苗栗縣獅潭鄉台3線，近期經常接獲民眾報案有高檔跑車或大型重機車在夜間或凌晨車聚，甚至有不法競速、飆車的行為，大湖警分局20日凌晨一舉攔獲8輛豪車，包括法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷、雙B轎車，通通百萬級起跳，連警方都相當驚訝。

苗栗縣大湖警分局表示，20日凌晨0時20分，接獲其他分局通報有約8-9輛小客車，沿台3線103公里由北往南行駛疑似競速，立即派員前往攔查。

員警到場後，攔檢8部疑似競速的車輛，通通都是百萬起跳高檔名車，包括法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷以及雙B轎車，讓警方相當訝異。員警當場依相關規定拍照，彙整函報監理單位檢驗是否有超過噪音標準值或改裝。

警方呼籲，台3線絕對不是賽道，近期又因為常有陣雨，路況更為不穩定，且沿線居民皆較為年長，行動緩慢，請勿有非法競速或違規改裝行為，呼籲駕駛人尊重用路人的使用權益，尊重自己也尊重他人。