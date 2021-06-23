香港航空23日宣布裁員約700人，而高級管理人員未來半年的減薪幅度調高至36％。

香港航空指出，現正處於嚴峻的求存狀況，為保障集團的未來，現時最迫切是將公司的組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來可持續運作。隨著透過合併部門及整合工作職責以縮減規模，通過各種方法來解決新營運架構中員工過剩的問題，包括向合資格員工推行自願帶薪假計畫及裁員。

該公司表示，員工對自願帶薪假計畫的反應踴躍，大約有600名駐港員工獲批申請。但隨著未來幾年的整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工會被23日開始的裁員行動影響，公司將按僱傭合約條款及勞工法例提供補償方案。

另一方面，今年6月至12月，香港航空高級管理人員的減薪幅度將會由目前的15％進一步上調至36％，視個別職級而定。而副總經理或以上級別員工的無薪假計畫將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計畫。

香港航空表示，公司仍在社會動盪和持續的疫情累計影響下掙扎求存。過去兩年，實施了節約成本的措施和推行無薪假計畫，同時為應對市場的轉變，加快整合計畫並時刻調整業務策略，亦申請了政府多個紓困計畫，但對公司業務只能提供輕微的援助。