溫布頓草地網球錦標賽將於6月28日展開會內賽，選手們也把握最後剩不到一周時間調整備戰，正在英國伊斯特本網球賽奮戰的女雙姊妹檔組合詹詠然／詹皓晴，23日晚間於16強賽6比0、6比2輕既過關，晉級8強。

詹詠然／詹皓晴是伊斯特本網球賽大會女雙第4種子，首戰面對日本日比野菜緒／美國卡特（Hayley Carter），開賽就從第一盤到第二盤跨盤連贏11局，且一個破發點都沒有，雖然第二盤後段錯過2個賽末點也被破發一次，所幸即時回穩再破對手，不到1小時便收下勝利。

賽後詹皓晴表示，今天身體狀況感覺還不錯，也因為昨天賽事延期，讓她和姊姊多一天時間適應場地，而伊斯特本一直是幸運地，她期許今年在這裡也有好成績。詹皓晴曾和詹詠然在2014年、2019年兩度拿下本站女雙冠軍，詹詠然2017年和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）配合時也奪冠過，詹詠然更是從2015年起五度打進伊斯特本賽事女雙決賽，比賽去年因為新冠肺炎取消，今年恢復舉辦。

在溫布頓女單會外賽奮戰的20歲選手梁恩碩，今天（23日）首輪4比6、6比3、4比6飲恨頭號種子、哥倫比亞女將塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano），可惜未能繼上一站法國網球公開賽之後，連續兩站四大賽拚進女單正賽。