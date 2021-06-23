華爾街日報引述知情人士報導，螞蟻集團正在與中國國企洽談建立一家信用評分公司的事宜，將螞蟻集團的消費者數據置於監管機構的管轄範圍。

該信用評分公司最早可能今年第三季成立，這可能導致螞蟻放棄對其掌握的有關中國公民金融習慣大量數據的部分控制權。消息人士稱，洽談仍在繼續，尚未做出最終決定。

目前超過10億人使用螞蟻旗下支付寶進行支出、借貸或投資，螞蟻收集和使用的訊息，是該公司近年來成功背後的秘密武器。