螞蟻集團據報與大陸國企洽談共享消費者信用數據 20:402021/06/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報引述知情人士報導，螞蟻集團正在與中國國企洽談建立一家信用評分公司的事宜，將螞蟻集團的消費者數據置於監管機構的管轄範圍。 該信用評分公司最早可能今年第三季成立，這可能導致螞蟻放棄對其掌握的有關中國公民金融習慣大量數據的部分控制權。消息人士稱，洽談仍在繼續，尚未做出最終決定。 目前超過10億人使用螞蟻旗下支付寶進行支出、借貸或投資，螞蟻收集和使用的訊息，是該公司近年來成功背後的秘密武器。 韓國宣布推進旅遊泡泡方案 台灣郵輪業樂觀其成 鴻海結盟Gogoro就電池交換系統與車輛生產製造展開合作 #螞蟻集團 #洽談 #螞蟻 #信用評分 #據報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共享行動電源漲至每小時6元人幣 用戶吐槽漲太快 12:152021/06/23 兩岸 鼓勵外帶自取 瓦城集團多品牌齊推超殺優惠接力 12:522021/06/23 生活 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 04:102021/06/23 生活新聞 gogoro聯手鴻海 擴大電動機車版圖 14:122021/06/23 財經 自取價4折起 華泰飯店集團外帶優惠延長至7／31 16:302021/06/23 財經 國產疫苗新兵聯亞藥登錄興櫃 首日飆6倍衝220元 10:302021/06/23 財經 旺旺集團湖南總廠總廠長徐義楨 推動智慧製造工廠 04:102021/06/23 全球財經 免費網路資源 好教育不該是廉價的 04:102021/06/23 地方新聞 華爾街日報：何啟聖新職 以區塊鏈促第三方支付轉型 19:562021/06/23 財經 《傳產》富豪捧現金買 和平大苑又見成交 15:592021/06/23 財經 《其他電子》鴻海策略結盟Gogoro 助攻電動機車生態系 15:082021/06/23 財經 財經熱門新聞 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 - 財經 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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