行政院宣布7月起擴大開放新冠肺炎疫苗接種對象，包括郵差、北北基外送員、賣場收銀人員及65歲以上老人等。北市議員王鴻薇質疑，這波開放還有幼兒園、國小安親班教育人員，但高中職以下教師仍未被排入，這樣9月真的有辦法開學嗎？

王鴻薇表示，這次在台北市的疫苗施打，有許多校園臨時被徵用做為施打站，更有校長、主任、教職員等也到現場支援，曝露在高風險中。而這些教職人員，現在到第一線支援都還排不到疫苗，未來9月若全面復學面對學童，更是一大隱憂。

王鴻薇指出，這波疫苗開放，也持續接到許多基層民眾的陳情，政府分了那麼多類施打排序，但對打不到疫苗的民眾來說，真的都是欲哭無「類」。

王鴻薇直言，會出現這些亂象，也一再顯示了政府疫苗採購不足的事實，才需要分那麼多類別排序施打。王要求，市府應該繼續積極爭取高中職以下教師施打疫苗，而被徵用為施打站的校園，也應該要加強清消，為未來復學做好準備。

對此，北市教育局表示，高中職以下教職員工與校內工作人員為疫苗公費接種第七類對象，中央(22日)公布7／1開打對象因考量目前為停課階段，未先排入高中職以下教職員工，教育局會積極向教育部國教署爭取盡速在開學前安排規劃高中職以下教師接種疫苗。