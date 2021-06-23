今年資金明顯轉進價值型產業，目前美國REITs股利率水準3.2％，與公債利差高達160個基本點，遠高於歷史平均130個基本點，也大幅優於美股股利率水準，但股價卻大幅落後科技股，深具「物美價廉」優勢，可望吸引長線價值型資金進駐。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，在通膨壓力升溫下，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力。

此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通膨的條款，租金會隨著高通膨而增加，也有很多投資人會利用REITs的特性來做為生活中固定現金流的收入，REITs為絕佳的抗通膨資產。

就區域來看，美國REITs各次產業今年呈現同步上揚榮景，加上美國疫苗施打進展快速，將帶動經濟大幅回升，美國REITs未來漲升行情看俏。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，美國景氣熱絡，也因此美國聯準會在結束為期兩天的6月利率政策會議後，大幅提高通膨和經濟成長預期，美國債市因此承受壓力，然而觀察美股不論是指數點位或本益比也都來到歷史高位，後續伴隨市場波動升溫，投資人可能將面臨是否要追高的難題。

因此，迎接美國經濟升溫，除了股票之外，投資人還可以考慮評價較便宜、擁有補漲行情，且具備高股息與長線成長優勢支撐的醫療保健REITs資產。