繼大陸男星王寶強2016年怒指前妻馬蓉出軌經紀人宋喆之後，又有一位男星妻子疑似出軌！大陸相聲演員董建春妻子宋雪，近日被一位女網友控訴與丈夫不倫戀，還公開宋雪多張大尺度內衣裸露照，痛心向董建春揭露這不堪事實，「您的妻子從始至終都知道我丈夫是已婚人士和他有一個懷有身孕的妻子！但是她還一直做出這些不堪的行為！」

女網友自稱是一位剛歷經生產之痛的媽媽，她近日在微博公開tag董建春帳號，怒控董建春妻子與老公大搞不倫戀，甚至還傳多張暴露照片給對方。女網友也向董建春致歉，把不知情的他硬扯入這件事，「很抱歉，請理解我的自私。」

女網友不滿婚姻被破壞，公開宋雪傳給老公的大尺度裸露照。(取自微博)

女網友坦言至今她都不敢給小孩餵奶，深怕她的情緒讓小孩喝下毒奶，「我失眠，情緒不穩定，想起這事眼淚止不住的流，我真的好怕得產後抑鬱。我的孩子還那麼小。」但她不後悔公開此事，「憑什麼她沒有受到任何影響，而我卻要這麼痛苦，我自己痛苦沒什麼，可憐了我的孩子！誰動我孩子我會拼命！」

女網友最後更附上董建春妻子傳給她老公的大尺度裸露照，憤怒寫下：「妳很幸福是嗎？幸福為什麼還要摻和到別人的家庭裡！妳老公知道妳的所作所為嗎！」對於老婆被控出軌，董建春至今未有回應，女網友2天前也發文透露：「我一直在聯繫他(董建春)，想我們兩個人對此事談一談，可那邊一直沒有理，我從淩晨兩點一直聯繫到上午。」