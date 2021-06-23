疫情期間避免外出，這也導致全台外送量爆單，不過有外送員分享，近日接到只點「小杯紅茶」的訂單，細看卻另有玄機，原來客人意不在點餐，而是希望外送員能幫忙完成特殊需求。外送員充滿霸氣的4字回覆也博得網友一片讚聲。

一位外送員表示，客人傳來訊息，語帶焦急地詢問，是否能幫忙協助「打蟑螂」。(摘自外送員的奇聞怪事)

客人說明，由於家中出現很大隻蟑螂，願意額外支付小費以表謝意。(摘自外送員的奇聞怪事)

一位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，近日接到一張訂單，客人僅點了小小杯的紅茶，準備配送時，才收到客人傳來的訊息，語帶焦急地詢問，是否能幫忙協助「打蟑螂」。

原PO貼出對話，客人透過外送平台說明，由於家中出現很大隻蟑螂，兩個女生都非常害怕不敢出門，並願意額外支付小費以表謝意，「請問妳敢打蟑螂嗎？」了解情況後，原PO果斷回覆，「給我拖鞋」，隨後也貼出任務完蟑螂屍體照宣告任務完成。

貼文一出，網友紛紛表示，「這隻真的超大」、「觸發隱藏任務」、「笑死！這任務我可以」、「使命必達，外送員要變超人了」、「我也需要這項服務」、「這我可以打10個」、「『給我拖鞋』這句好帥！」

另外有位網友分享大學時期經驗，「隔壁房間有一個女生來敲我門也是要求打蟑螂，二話不說直接手抓蟑螂，她之後看我的眼神只有崇拜。」原PO後來則留言透露，當時進房間就看到兩位女生超害怕地躲在門邊，「我瀏覽房間四周圍，看到目標，拿起拖鞋，啪，蟑螂就被我打死了。」