北農群聚感染，台北市長柯文哲稱一半以上都來自新北、基隆，惹得基隆市長林右昌「超不爽」，炮轟柯說謊、甩鍋，23日再罵，照理應由北市進行匡列，卻是基市府自行疫調才發現，根本「睜眼說瞎話！」北市府發言人陳智菡反嗆，疫調權限本就是居住地的地方政府，林右昌是搞不清規則嗎？最好幾分證據說幾分話。

林右昌表示，照理說基隆市這2個確診案例，生活很單純，每天開車從基隆到台北上班，這2例原本應由北市進行詳細疫調並匡列、篩檢，但卻是等到6月11日後，透過基市的疫調，才發現2人是北農員工，由此可證明「柯文哲實在是睜著眼睛說瞎話」，很清楚這2例感染來源來自北農。

陳智菡回應，疫調權限在居住地的地方政府，2例都是居住在基隆，林市長卻說是北市要疫調，林右昌會這樣說，難道是搞不清楚疫調規則嗎？且基隆做完疫調上傳法傳系統，但疾管署也沒通知北市，是北市府擴大清查，才撈出的資料，這凸顯了北市府一直在示警的「跨縣市疫調」問題。

陳智菡質疑，目前傳染源還不明，林右昌是如何直接斷定就是在北農群聚感染？ 「身為首長，最好幾分證據說幾分話！」