《華爾街日報》（The Wall Street Journal）23日報導，巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）的船東和保險公司，終於與蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）達成協議，已在當地遭扣留超過3個月的長賜輪，可能有望於數天再度啟程。

負責協助各方談判的大英船東責任互保協會（UK P&I Club）表示，長賜輪的日本船東「正榮汽船」和相關保險公司，終於和蘇伊士運河管理局「在原則上達成協議」，各方正合作簽署相關文件及辦理手續，一旦完成，長賜輪便將能夠再度啟航。

大英船東責任互保協會並未於聲明中具體說明協議內容條款，也未提到長賜輪啟航的確切時間。不過消息人士告訴《華爾街日報》，長賜輪「最快可能於未來幾天內再度上路」，賠償金額則約2億美元（約新台幣56億元），不過包括台灣長榮海運公司、日本正榮汽船和航運管理公司「貝仕船舶管理」（Bernhard Schulte Shipmanagement），皆拒絕對此發表評論。

長賜輪3月於蘇伊士運河擱淺達6天，對全球航運造成重大影響。蘇伊士運河管理局在救出該船後，將其扣留於運河中段的大苦湖（Bitter Lake），並要求9億1600萬美元（約新台幣256.3億元）的脫困費用，以及名譽傷害、營收損失等賠償，後來則降為5.5億美元（約新台幣153.9億元），不過遭正榮汽船拒絕；蘇伊士運河管理局董事長先前透露，正榮汽船提議的賠償金額為1.5億美元（約新台幣42億元）。