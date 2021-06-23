台灣民意基金會今公(23日)布最新民調，結果顯示，蔡英文總統的聲望僅4成3，創23個月來新低，台灣民意基金會董事長游盈隆更指出，蔡政府聲望急遽下滑到相當危險的程度，進入到另一個執政困境，若疫情短時間未能免顯改善，3級警戒持續延長，恐對政府造成致命打擊，他更指出，現在肯定衛福部長陳時中的人，與去年相比，出現非常大的改變。

游盈隆今天透過連線的方式，在政論節目《新聞大白話》中表示，這份民調反映了長期和短期的狀況，短期來講來講最重要的當然是5/11之後，特別是三級警戒宣布之後，台灣2350萬人生活上受到非常大的衝擊，他認為，就短期因素來看，沒有什麼比疫情加重，確診人數飆升、死亡率攀升，造成民眾的不滿與恐慌，並形成對政府的不信任。

游盈隆指出，到現在為止，共針對陳時中做出4次調查，可以發現民眾到目前為止，雖然還普遍尊重、肯定陳時中領導的疫情指揮中心的表現，但從肯定的強度、規模和人數來講，都可以說出現非常大的改變，去年2月有75%的人對陳時中打80分，但今年6月只有35%給他80分以上，由此可見大家對疫情指揮中心目前的狀況，基本上還是肯定，但完全不像過去那樣高度肯定。

游盈隆坦言，蔡政府整體聲望急遽下滑，且下滑到相當危險的程度，以總統來講，她維持了22個月的這種贊同她的、擁護她的人多於不贊同她的人的情況，但現在這個日子已經結束，進入他說的另一個執政困境時期，質疑已經多於贊同的人；而蘇內閣從2019年1月到現在，從來沒有一次滿意度低於不滿度，但現在民眾對蘇內閣不滿意飆到將近50%。

游盈隆分析，蔡總統和蘇揆的民調同步下滑，且趨勢、幅度相大大，若疫情短期之內不能有明顯改善，3級警戒持續長一點，他認為疫情可能對政府造成致命打擊。