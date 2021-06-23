香港航空日前向員工發信，指隨著公司合併部門和整合職務，將會為新結構下過剩的員工重新安排，包括裁員及推行自願長期帶薪休假。香港航空今日宣布將會裁員約700人，高級管理人員減薪幅度增至36％。

香港航空聲明表示，隨著透過合併部門及整合工作職責以縮減規模，正通過各種方法來解決新營運架構中員工過剩的問題，包括向合資格員工推行自願帶薪假計劃（LPL）及裁員。港航指，員工對自願帶薪假的反應踴躍，大約有600名駐港員工獲批申請，但隨未來幾年的整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工會被今天開始的裁員行動影響；公司將按僱傭合約條款及勞工法例為受影響的員工提供補償方案。

另外，今年6月起至12月，香港航空高級管理人員的減薪幅度將會由目前的15％，進一步上調至36％（視個別職級而定）；副總經理或以上級別員工的無薪假計劃將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計劃。

港航亦在聲明提及，由於持續的疫情難以預測，旅遊復甦前景不明朗，希望政府能考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。

港航本月初推出由今年7月至明年3月底的長期帶薪假計劃，申請獲批的員工可選擇放6個月假至今年底，於第7個月可獲發一個月基本薪金及津貼；或放9個月假至明年3月，於第10及11個月合共獲發兩個月基本薪金及津貼。據悉，在帶薪假期間，醫療、交通等福利不變。

星島網報導，港航下午陸續通知受影響員工，涉及不同職級的空中服務員，包括高級艙務長及艙務長等，而初級乘務員將成為「重災區」。有空中服務員已收到解僱信，最後僱用日期為7月31日。這次裁員後，港航將只剩下約100至200名空中服務員。

港航主席侯偉本月初曾向員工發信，指隨著公司合併部門和整合職務，將會為新結構下過剩的員工重新安排，包括裁員及推行自願長期帶薪休假。他說，公司業務於過去兩年，受社會動盪及疫情影響。在這段充滿挑戰的時期，公司曾以縮減開支及推行無薪假。同時，公司正加快步伐調整營運策略應對市場變化。

在疫情前已深受財政壓力的港航，近期不時傳出財務困難消息，曾於疫情期間兩度裁員。據查，港航有申請港府「保就業」計畫，兩輪承諾受薪僱員人數均為2940人，共獲批約1.5億港元補助。而在「保就業」計畫前及結束後，港航分別裁員兩次，650人受影響。另，香港航空地勤服務供應商、全資附屬公司的香港航空地面服務（HAGSL）亦將於7月1日起終止運作，並會遣散約240名員工。