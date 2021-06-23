韓國醫美領域發達，過去不少人選擇到韓國做醫美手術，但隨著大陸「顏值經濟」崛起，更多的資本投入醫美產業，技術不斷升級之下，大陸業內人士表示，這兩年反而吸引了很多韓國和日本人到大陸整形。

大陸美妝消費app「小紅書」中搜尋關鍵詞「醫美」，相關資訊則超過95萬篇，商品超過200件。大量俊男美女在小紅書上仔細的分享變美過程，隨著顏值經濟崛起，整形似乎不再是一件需要隱瞞的事。

朴永銖是一名到大陸工作的韓國人，作為一名翻譯，朴永銖在大陸工作和生活了五年，不僅精通漢語，就連大陸社群軟體微信、抖音和小紅書等社交軟件也玩得得心應手。他表示，來大陸的前兩年，都會定期飛回韓國做醫美，但時間成本和交通成本都很高，有些醫美項目需要定期做，如果時間不允許，就會錯過，這對效果就有很大的影響。

不過，朴永銖稱，如今沒有了這種煩惱，在透過社交平台了解到大陸整形機構後，他結束了陸、韓兩頭飛的麻煩經歷。在他看來，大陸醫院的各項儀器都要比韓國的普通診所好，他稱：「我選的這家整形醫院的熱瑪吉儀器是最新一代的，韓國有些診所使用的是初代儀器，價格都差不多，所以我就在大陸做」。

另一名韓國女生華美妍，兩年前特地到大陸做隆鼻手術，她當時是透過網路，被一家中韓合作機構的韓國醫生塑形案例吸引到，特意來到大陸找這位韓國醫生的，但最後卻被大陸醫生「圈粉」，她表示：「我到了大陸後，手術是這位韓國醫生和一位大陸醫生共同操的刀，結果很nice」。

除了韓國人之外，也開始有日本人到大陸做醫美手術，河子就是其中之一，2019年，河子通過一家大陸整容機構在日本設立的分支機構，了解到大陸四川某整形醫院的抽脂技術並不比日本差，對比下來價格便宜了整整三分之二，算上來回機票費和手術費，還比日本便宜了三分之一，讓她非常心動。

曾經遠赴韓整形成為一種熱潮，為韓國催生了千億規模的整形市場。隨著大陸顏值經濟崛起，以及跨國維權觸犯韓國法律被拘禁的報導變多，這種熱潮逐漸消退。與此同時，到大陸整形的韓國人、日本人、留學生卻越來越多。

大陸整形美容協會副秘書長杜曉岩曾經在公開論壇上表示，與大陸赴韓整形失敗率年增10-15％不同，外國到大陸整形的失敗率幾乎為零。同時也從另一方面反應了大陸醫美技術的進步，以及大陸醫美行業的發展逐漸被行業所認可。

大陸新氧科技西南地區市場負責人周潔表示，雖然韓國是舉世聞名的全民「整容大國」，但是有關韓國整容的負面報導也很多。韓國的醫生比較大膽，部分醫生什麼項目都敢做，所以產生的糾紛也很多，對比下來，大陸的整容醫生更謹慎。更重要的是這兩年資本湧進醫美行業以後，曾經的小醫美診所正逐步進化，醫療條件也在逐步提高，醫療設施等條件都要比韓國整形一條街上的小機構好很多，這兩年反而吸引了很多韓國和日本人到大陸整形。

中國醫學科學院整形外科醫院整形外科副主任醫師甘承也表示，大陸頂級醫生的理論、技術、操作水平和韓國頂級醫生相比沒有本質性差異，在國際學術圈裡也基本都是平起平坐的。

不過，不可否認的是，大陸醫美依然存在一些弊端，如收費不透明、小機構技術不成熟、誇大宣傳等，但可以肯定的，大陸醫美行業正處於高速發展時期，技術的快速發展、行業的高透明度和規範性正在吸引著越來越多的消費者。