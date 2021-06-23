美股正處歷史高位，許多經濟學家、分析師紛紛示警投資人「居高思危」，更有專家語出驚人，直言美股離崩盤不遠了，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者、知名財經作家羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）日前發出警訊，全球將上演史上最大崩盤，比特幣也將跌至2萬4千美元，建議「買進更多的黃金、白銀」。

羅伯特清崎19日在社群平台推特（Twitter）發文，表示史上最大的泡沫即將破滅，全球將迎來有史以來最大的崩盤，買進更多的黃金和白銀，然後等比特幣跌到2萬4千美元，崩盤的那一刻就是最佳的致富時機。

羅伯特清崎雖認為比特幣跌勢將會繼續，不過實際上，他一直是比特幣的堅定擁護者，曾於4月時表示，比特幣在未來5年將漲至100萬美元，但相較下，羅伯特清崎還是相對偏好黃金和白銀，來作為投資工具。

此外，崩盤論的流傳已非一天兩天的事，許多知名投資巨擘都曾對此事高度示警。資本管理公司摩根溪（Morgan Creek）執行長尤斯科（Mark Yusko）指出，現階段美股估值過高，屆時將回檔至合理估值水平，未來將出現60%或更高的回檔修正。

曾精準預測多次經濟危機，資產管理基金GMO共同創辦人葛蘭漢(Jeremy Grantham)表示，目前市場處於非常狂熱的境況，不僅是股票，債券、房地產等都呈現過熱的現象，大宗商品價格的飆漲也是一道警訊，「情況真的很糟，泡沫的終點可能近在眼前」。