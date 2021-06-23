女星陳子玄演出多部八點檔本土劇走紅，常在社群網站和粉絲分享大小事，近日不時也會分享居家防疫生活，今（23日）就在IG曬出穿著小可愛的火辣自拍，好身材完全藏不住。
陳子玄在IG寫下：「疫情趨緩仍然不能鬆懈，我們再努力一下，繼續宅在家拯救世界」，呼籲大家不能對疫情掉以輕心。同時，她附上兩張居家自拍照，只見她放下一頭長髮，戴著眼鏡，身穿一件細肩帶橫條紋背心，背心的超低胸設計，讓她露出一大片白皙肌膚和鎖骨，豐滿上圍也呼之欲出，相當性感。
陳子玄受疫情影響停工，也因此多了很多和4歲兒子恩恩相處的時間，日前他們聊到生離死別的話題，她向恩恩表示「阿祖到天上去當天使了」，恩恩即反問：「妳也會到天上去嗎？」陳子玄回說：「有一天我也會到天上去的，等到我好老好老的時候，可是那時候你就長大囉！」恩恩聽了則馬上喊：「不要！我會很想你。」讓陳子玄當下差點哭出來，母子倆的對話也意外引發許多網友共鳴。
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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
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