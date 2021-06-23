以色列國防部 (IMOD) 與艾爾比特系統公司(Elbit Systems)合作的空載高功率雷射武器系統 (HPL-WS) ，剛剛完成了測試，效果相當不錯，成功擊落了較大型的無人機。

國防更新(Defense-Update)報導，HPL-WS是安裝在輕型飛機上，顯示整套武器系統的體積與重量並不大，仍然表現出足夠的威力，它在多個不同的情境，都成功攔截並摧毀了所有目標。這是HPL-WS武器計劃的第一階段，因此測試高度不算高，海拔約914公尺。

Israel Tested an Airborne High Power Laser Weapon System

艾爾比特系統公司工程項目經理歐朗‧沙巴格( Oren Sabag)說：「雖然 HPL-WS 原型機已經展示了攔截無人機的效果，但對我們而言，這僅是第1步，我們真正的目標是用雷射來攔截火箭彈、迫擊砲這類更致命的威脅，及早發現與擊落，更能遠離人口中心。它將為以色列的防禦帶來更突破的改善。」

以色列目前的主力攔截系統是鐵穹近程防禦武器，它具有反火箭、火砲和迫擊砲的能 力，這幾年在每一回的以色列-哈馬斯衝突都可見到。不過鐵穹系統並不便宜，鐵穹所部署塔米爾攔截飛彈(Tamir)，每1發需要1萬美元，而對手的土製火箭彈，只是用鋼管焊成，內塞自製火箭燃料即可，就經濟效益而言是很不划算的。如果改用雷射砲，那麼每一次的攔截，所花費的僅是1~2度的電力，相當於幾塊錢而已。

不過，雷射是一種光，它會受到雲層、濕度、灰塵的干擾而降低威力，因此艾爾比特公司才會致力於空中搭載，他們希望安裝長滯空的飛機上，從空中擔任偵察來襲威脅並及早以雷射加以摧毀，如此一來，火箭彈可以在更靠近它們的發射點處就被擊落，而自己的家園更有保障。要是有一些火箭彈被遺漏，再由鐵穹系統來處理那些少數的漏網之魚。

研發主管亞那維‧羅登將軍( Yaniv Rotem)說：「這是一項突破性的技術成就，對我們機載高功率雷射系統的進一步發展至關重要。我希望 8 到10年可以看到它的實際服役，並且再過 10 年，雷射武器能夠摧毀數百公里外的目標。」