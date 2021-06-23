有網友表示沒戴口罩站自家陽台，竟遭同樣沒戴口罩的陌生女嗆報警，相當傻眼。（截自臉書社團《爆料公社公開版》）

各式各樣的檢舉魔人、正義魔人相當多，但有時行為實在矯枉過正。一名網友分享，老婆抱小孩站在自家陽台看風景，因認為是在自家，所以沒戴口罩，豈料，竟有一名站在路邊、同樣沒戴口罩的陌生女子吼叫「還不抱進去嗎？我要報警了」，讓網友與妻子相當傻眼。

「想請問各位⋯在自家陽台需要戴口罩嗎？」，一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，因為疫情關係，所以都沒帶小孩外出，下午老婆抱小孩在陽台看風景，老婆沒戴口罩。誰知，一名也沒戴口罩的女子，帥氣的站在對面大喊；「你還不抱進去嗎？我要報警了」。

原PO表示老婆一聽整個傻眼，快速抱小孩進屋，但原PO無奈表示：「小姐你沒戴口罩啊，我老婆腳踩我家，你腳踩外面路上」。

對此，眾多網友回應：「我會直接回他哩洗咧靠北膩」、「那女的是防疫破格，陽台屬於家中的私人土地又不是公共場所，真的是歹年當搞蕭郎...自己在外沒戴口罩還敢講別人」、「腦子有洞的人真的不少，那女的才是真正的腦子破洞的防疫破口」、「現在真的一堆正義魔人，前幾天我在修剪我家的樹，結果某位大姐也是隔著圍牆叫我要戴口罩……傻眼，我在我家院子剪我家的樹，有犯了那條」。