國民黨前立委丁守中5月時曾在臉書發文表示，自己願意帶頭施打大陸疫苗。但丁守中卻自爆早已接種AZ疫苗，丁本人回應稱，因為自己是振興醫院董事，因此才會決定接種，並且指稱，他是在5月自費接種，那時大家還不想打耶！立委王婉諭表示，丁守中優先施打疫苗，再次凸顯台灣接種順序、資格認定，有多荒唐。

王婉諭23日在臉書貼文表示，呼籲開放大陸疫苗、手握7張高端股票的丁守中，到底憑什麼優先施打疫苗？不久前他還在呼籲台灣應該要開放大陸疫苗的丁守中先生，近日卻被爆出早就已經打完AZ疫苗，稍早他本人也在臉書上證實，「是的，我丁守中已經施打AZ疫苗」。

王婉諭質疑，丁守中在臉書聲明，5月26日他被醫院通知屬於第一類施打人群，因為尚有餘AZ疫苗，所以要他盡快完成注射。然而根據不同報導，有些說丁守中是「自費施打」、有些又說他是以「志工身分」施打、有些還說他是以「醫院董事」施打，種種混亂的說法，完全讓人看不懂，丁守中到底是以什麼樣的身分優先施打疫苗。

王婉諭指出，若丁守中稍早在自己臉書上發文的言論屬實，目前規定的第一類人員是維持醫療量能的醫事人員，她要問，丁守中憑什麼是疫苗施打的「第一順位」？

王婉諭表示，許多第一線在北市身障者社區家園服務的工作人員已經被造冊許久，卻仍沒辦法排到施打；對比坐在家手握7張高端股票的丁守中，卻能被安排在第一順位優先施打，實在令人心寒。若丁守中真的是以接種第一順位資格而優先施打疫苗，不僅讓人無法接受，更再次凸顯了台灣接種順序、資格認定，有多荒唐。