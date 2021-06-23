本（6）月22日，大樂透3.6億頭獎，由台中沙鹿一人獨得，讓人稱羨不已，不過大陸重慶1名張姓男子成為億萬富翁後，做了這件事卻被酸爆，因為他用老婆的生日號碼買彩券，中了人民幣3215萬元（約新台幣1億3889萬元），但他最後只決定分給妻子人民幣100萬元（約新台幣432萬元）清空「網購購物車」，消息一曝光，網友都瞪大眼直呼「太少了吧」！

根據《上游新聞》報導，本（6）月15日，大陸重慶渝中區大坪正街1間投注站也誕生一位幸運兒，張姓男子只花了人民幣20元（約新台幣86元）購買「中國福利彩票（券）」2注，就獲得高達人民幣3215萬元的大獎。由於他其中1注使用倍數玩法，是以妻子生日作為選號依據，因此張男向媒體透露，會贈與老婆人民幣100萬元，讓她「清空購物車」，作為「愛妻金額」。

但新聞播出後，網友都傻爆眼，紛紛直呼他太小氣，根本是鐵公雞，直言「拿妻子的生日當號碼，結果才分100？」「才轉100萬給妻子？妻子果斷離婚分一半」、「也太少，不如離婚拿一半」。

不過，其實張男的太太並未出面抱怨，而且張男坦言，目前會先使用這筆獎金清空家裡的百萬人民幣房貸，將來也計畫替孩子請一對一名師家教。

不僅如此，張男兌獎時還當場捐出人民幣10萬元（約新台幣43萬元）做善事，稱自己對物質生活並沒有很高的慾望，所以現階段僅考慮退休，妥善「規劃獎金」，完全不想拿來買車、買奢侈品。