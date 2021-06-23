大陸國務院總理李克強23日主持召開國務院常務會議，要求破除不合理障礙，促進大中小企業融通創新，鼓勵產業鏈中占主導地位的「鏈主」企業，開放創新要素資源，促進更多專、精、特、新、製造業單項冠軍等中小企業成長壯大；同時，完善跨境電商發展支持政策，擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍等。

會議稱，要通過推進雙創培育更多充滿活力穩定經營的市場主體，特別是促進高校畢業生、農民工等重點群體多管道創業就業，增強中小微企業吸納就業能力；落實好稅收減免研發費用加計扣除等政策，加大普惠金融力度，鼓勵社會資本以市場化方式設立創業投資引導基金，推進靈活就業人員參加住房公積金制度試點。

會議並要求，下一步要完善跨境電商發展支持政策，擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍，優化跨境電商零售進口商品清單，便利跨境電商進出口退換貨管理，制定跨境電商知識產權保護指南，防範假冒偽劣商品。

同時，要積極推動海外倉發展，鼓勵傳統外貿企業跨境電商和物流企業等參與海外倉建設，帶動國內品牌雙創產品，拓展國際市場。要積極發展市場採購貿易方式等，支持綜合保稅區自貿試驗區內企業開展保稅維修，支持有條件的地方發展離岸貿易。