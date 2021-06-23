為協助我商打破空間隔閡、爭取國際商機，經濟部國際貿易局與外貿協會6月辦理「國際農產食品通路商線上採購日」，邀請美、加、日、澳洲、新加坡等12國41家買主參加，與我業者進行200場次1對1洽談。

貿協表示，洽談會除農產食品外，更藉此向海外買主推廣臺灣烘焙、豬肉製品及酒類等優質產品。從烘焙冷凍原料、烘焙半成品、伴手禮等一應俱全，包括國人熟悉的「馬祖酒廠」、「福義軒」、「廣達香」、「十方苑素食」等均獲海外買主青睞，可望輸往澳洲、新加坡等市場。

新加坡專業酒類進口商，對我國馬祖酒廠及臺灣啤酒產品甚感興趣，而代理特殊酒品賀木堂的珍冠家，由於酒型特殊，亦深獲買主青睞；新加坡老牌冷凍食品商表示，臺灣水產、豬製品、烘焙品有助其吸引當地客群，其中金春勝直接捕獲並可客製添加鹽巴的鯖魚，以及豐喜的千層蛋糕均相當吸引人，已下單樣品，而進口臺灣食品多年的食品進口商，則期引進更多臺灣醬菜、餅乾等宅經濟產品，並相中福義軒脆餅，具合作空間，雙方將再深度洽談。

專門代理海外食品的柬埔寨買主盼進口多樣化外國食品至柬埔寨市場，獲得太平洋麵類及正原有機產品的資訊；另一家柬埔寨進口商，則看中十方苑素食產品的形象，後續將進一步洽談，期洽談可OEM代工的臺灣廠商。

德國買主經營亞洲食品連鎖超市，因應當地市場對臺灣食品及珍奶需求日漲，要求與臺灣廠商直接洽談，希望增加產品並開發珍奶商機，對皇聚可提供多樣產品及全套服務最感興趣，而上島則以多樣的珍奶產品能滿足其未來開店及批發需求，買供雙方已就報價及產品深度洽談。

在澳洲經營烘焙坊、珍奶原料批發買主，除欲採購烘焙坊所需，另因應疫情採購電商即食品，方便消費者零接觸網購方便食物，對廣達香的肉鬆及魚鬆相當看好，認為其具價格競爭力，希望直接進行送樣；專營進口臺灣食品之澳洲買主，主要供應澳洲白人超市，希望尋找適合超市的小包裝食品，認為弘陽植物肉乾、豐稷南棗核桃糕頗具賣相，已請廠商報價送樣。

日本知名百年連鎖高級超市，因日本風迷臺灣產品，因此希望採購臺灣加工食品以滿足客戶，對家會香餅乾麻與糬的新奇感興趣，期盼有進一步合作空間。