經營26年的香港蘋果日報，將在明天畫下休止符。國民黨主席江啟臣表示，傳統媒體經營困難，在數位時代已經不是新聞，然而香港蘋果日報的終止，不是因為讀者的冷落，卻是因為政治力的介入，令人遺憾，他強調，媒體的去留，應該由閱聽大眾決定，而不是交由政權裁判。

江啟臣說，從台灣到香港，媒體受到執政者刁難、干預的狀況日益頻繁，他舉例，有線電視可以因為與當道理念不合，遭到下架；平面紙媒可以因為司法權力擴張遭到凍結財產，落寞停刊。

江啟臣痛批，壓迫新聞自由，就是縮限言論自由，就是逼迫不同意見的人噤聲，令人唏噓遺憾；執政的一方以為透過粗暴的手段可以阻絕不同意見，卻忘了人民的意志可能消沈，但不會消失消失，人民的聲音可以沈默，但不會遺忘。

江啟臣表示，香港蘋果日報或許不再發現行，但香港人民盼望的自由與堅持的價值，每一天都會落實在生活中，繼續付印出版。