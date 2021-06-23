台灣新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒仍未解除，面對如此危機，守護在前線的醫護人員工作量加重，資源與設備也不足，不少藝人包括賈永婕、五月天、林志玲、小S、黑人范范夫妻以及A-Lin等選擇拋磚引玉捐贈物資，善舉讓民眾十分讚賞，而愛心不落人後的「鮮肉大叔」涂晨洋最近也到疫苗接種現場去關懷長者。

曾演出《甘味人生》、《大時代》的本土劇男星涂晨洋，愛心不落人後，上個月才送便當給第一線醫護人員，還到萬華區發送口罩給街友。他自嘲因為好幾年沒拍八點檔收入銳減，也不符申請紓困資格，買不起救命神器HFNC，又很想為大家做點什麼，於是選擇帶著沈嶸魔法命理學院贊助的扇子與面紙，到疫苗接種現場去發送給長者。

涂晨洋前往疫苗接種現場，發送扇子與面紙為長輩加油打氣。(水舞娛樂提供)

涂晨洋不忍這些長輩得在高溫下排隊等候接種疫苗，心理上亦承受巨大壓力，所以才在近日到疫苗接種現場發送扇子與面紙，為大家打氣，希望長輩們能夠放鬆心情，不要給自己太大的壓力。

離開的時候，涂晨洋看著長輩們開心地使用著扇子，心裡感到十分欣慰，也希望台灣疫情能夠早日獲得控制，讓大家恢復正常的生活。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922