「股神」巴菲特（Warren Buffett）23日表示，他將向5個基金會捐贈價值達41億美元（約新台幣1147.1億元）的股票，已達成他2006年宏願的一半，未來還將繼續分批捐出手上價值；他也同時宣布退出「比爾和梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）。

巴菲特表示，這是一個「里程碑」，因為他2006年捐出所有「波克夏哈薩威」（Berkshire Hathaway）股票的承諾，已在這天「成功了一半」；目前他手上還擁有238624股波克夏哈薩威股票，總價值約1000億美元（約新台幣2兆7978億元）。

巴菲特2006年承諾，將透過每年度的分批捐贈，向「比爾和梅琳達蓋茲基金會」、「蘇珊湯普森巴菲特基金」（Susan Thompson Buffett Foundation）、「薛伍德基金會」（Sherwood Foundation）、「霍華德巴菲特基金會」（Howard G. Buffett Foundation）與「諾瓦基金會」（NoVo Foundation）等5個慈善基金會，捐出名下所有的474998股波克夏哈薩威股票。這些股票佔巴菲特淨資產的99%。