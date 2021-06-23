高雄23日新增9例本土個案，其中仁武家庭群聚案，感染源是60多歲的案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，導致7人染疫，高雄市長陳其邁怒轟新北市疫調不確實，並呼籲恩主公醫院重啟疫調，而恩主公醫院發出聲明，稱匡列對象及範圍均依照中央規定執行，23日晚間高市府也對此做出回應，認為桃醫案例在前，沒有不擴大匡列理由，更轟恩主公醫院根本是失職卸責。

根據高市府疫調顯示，仁武家庭群聚案中，60多歲的指標個案14359曾在新北恩主公醫院開刀住院，而他的病房就在恩主公群聚案首例病患的隔壁房，出院後，回到高雄傳染給年僅4歲的兒子、20多歲女兒及其男友，女兒進而傳染給表姐，隨後再由表姐連帶傳染給同住家人及同事。

陳其邁表示，高市府並未接獲新北市政府任何疫調資料，連恩主公醫院爆發群聚感染都是他們自行上網搜尋新聞才得知，且案14359確診後，理論上至少要回朔到22日入住醫院的時間點，包括同樓層所有病人、醫護、清潔工都得進行篩檢，並以最高規格的防疫標準處理，但新北市政府除了沒有對相關人員篩檢，也沒確實疫調，還讓案14359回到高雄，造成2個家庭群聚感染，他要求恩主公醫院應該重啟疫調。

恩主公醫院傍晚發出聲明表示，即依疾管署進行相關密切接觸者匡列，案14359當時依據疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，此名單也與衛生主管機關確認後執行，且依據世界衛生組織公告，感染新冠病毒至發病的潛伏期為1至14天，案14359自5月27日出院後至今已超過21日，期間難以掌握感染源，而院內群聚感染事件發生後也擴大匡列，匡列對象及範圍一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。

對此，高市府衛生局反擊表示，新北市恩主公醫院迄今已陸續出現11位醫護、看護及患者群聚感染，發生於11樓病房為主的院內感染，本應回溯採檢匡列，並召回出院病人採檢。且6月10日新北市長侯友宜也稱，已針對醫院啟動清空、擴大匡列及採檢措施。

高市府衛生局認為，若參考1月22日部立桃園醫院發生院內感染時，「熱區」所有人員，包括出院病人均會擴大匡列採檢、居家隔離就是最好的例子，相對之下，恩主公醫院群聚案在擴大匡列對象顯有不足。

高市府衛生局指出，針對確診個案案14359於6月22日檢驗結果PCR陽性(CT值35.1)、血清學檢驗IgM陰性、IgG陽性，推論其感染時程至少已達21日以上，配合接觸史及群聚史綜合研判可能感染源為恩主公醫院11樓。

高市府衛生局強調，更何況6月7日及6月17日個案又回院看診，醫師也僅開立咳嗽等呼吸道疾病藥物治療，當時在恩主公醫院內已經陸續多起院內感染，個案狀況同時符合疫管署流行病學及臨床通報要件，應「依法通報」是醫院職責，被通報個案不得拒絕規避或妨礙，一旦輕忽未落實通報，就造成後續外縣市疫情擴散，恩主公醫院根本是失職卸責。

高市府衛生局表示，恩主公醫院錯誤的觀念和作法，如果不及時改正，其他縣市或社區傳播還會層出不窮，而新北市疫調通報更應加大匡列，若沒有進行精準疫調，令人遺憾的事件，仍會一再發生。