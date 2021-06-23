鴻海、台積電各要買五百萬劑的德國BNT疫苗，衛福部長陳時中表示，雖然還有一些資料不是很完備，但當前目標就是要促成這一千萬劑的採購，若有太多洽談管道，可能會引發一些干擾。對此，東華大學教授施正鋒分析了進出口管制的原因之後，忍不住直言，難道現在進入戒嚴軍管時期了嗎？

陳時中22日表示，政府全力促成這1千萬劑疫苗採購，這是目前最重要的工作，如有特殊情況，雖然現在國際上現貨確實相當少，加上各別疫苗大廠基本上只跟國家往來，但也不能排除任何可能性，廠商如有比較完整的資料可以提出來，中央會個別審視，有機會我們都不放棄，但目前還是以鴻海、台積電為主，若有太多管道確實會引發一些干擾，把原本會成的弄不成。

施正鋒今(23日)在臉書上表示，所謂的「滾動式」調整，看起來老神在在，說好聽是且戰且走，但其實是心無定見、猶豫不決，根本事先缺乏通盤的理解、以及規劃；講難聽一點，是踏到狗屎，不敢拿紙用手擦，只好在草坪上走一走擦鞋子，那是尷尬的兒戲，相當不負責任。

施正鋒指出，當政府執意國產優於採購疫苗，緩不濟急，在重要關頭，民間跳出來了，指揮中心竟然說「太多採購、恐引發困擾」。他質疑，進出口有設限、或是特許，除了政治控制、或恩寵，出口通常是被迫採取「自動出口配額制」（Voluntary Export Quotas），至於進口，則是擔心外匯，「現在，難道進入戒嚴軍管時期了嗎？」