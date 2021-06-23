中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(23)日晚至明(24)日臺中以北山區及東半部地區有局部大雨發生的機率。氣象局表示，鋒面結構改變，各地降雨轉為短暫或較局部，至於今年第5號颱風「薔琵」未來將偏北迴轉，對台灣不會有影響。

氣象局指出，24日受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一但有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生的機率。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

溫度方面感受舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。至於今年第5號輕度颱風薔琵，位於鵝鑾鼻東南東方海面上，持續向西北轉北北西進行，未來將朝日本東方海域移動，對臺灣天氣沒有影響。

周五(25)日鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周六至下周三(26日至30日)西南風再起，強度有待觀察，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；西南風環境，天氣轉趨悶熱，尤其北臺灣更為明顯，高溫再度來到34、35度。