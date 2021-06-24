俄羅斯國防部今天表示，英國海軍驅逐艦衛士號闖入俄國在黑海領海，遭到一艘俄軍艦艇射擊警告，另有一架俄軍戰機也在英艦航道投下炸彈示警。但這項消息遭到英國國防部否認。

俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）報導，俄國國防部表示，衛士號（HMS Defender）進入俄羅斯領海達3公里，衝突地點在克里米亞半島海岸地標費歐倫特角（Cape Fiolent）附近海域，事發後衛士號已迅速離開俄國領海。

路透社報導，俄羅斯2014年自烏克蘭手中併吞克里米亞，遭到西方國家譴責。西方目前仍視克里米亞為烏克蘭領土。

俄羅斯國防部表示：「我方已警告這艘驅逐艦，若非法跨越俄羅斯聯邦邊界，我方將動用武器。這艘軍艦並未對警告做出反應。」

俄國國防部還說，一架俄軍轟炸機也在衛士號航道投下4枚高爆破片彈作為警告。

法新社報導，英國國防部今天否認俄羅斯政府聲稱衛士號在黑海遭到射擊警告。

英方表示：「衛士號並未遭遇任何射擊警告。這艘皇家海軍艦艇正在烏克蘭領海進行無害通過（innocent passage），符合國際法。」