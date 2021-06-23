導演林正盛和妻子韓淑華22日正式啟動《地球迷航》紀錄片上映暨自閉症公益計畫。除了募集上映經費外，此次也特別發起「校園公播帶母校認養計畫」，民眾贊助後可將《地球迷航》公播版 DVD 送到指定國小，為學弟妹們帶來一堂不可或缺的生命教育課，讓善意的幼苗發芽，跟孩子們一起打造更多元、友善的未來社會。

林正盛繼 2010 年上映的《一閃一閃亮晶晶》，耗時4年拍攝首部與「星兒」共創的成人自閉症紀錄片 《地球迷航》，片中記錄每位星兒長大後需要面對的真實社會、他們美麗又殘酷的的真實人生。他們期望透過紀錄片，隨星兒一起踏上迷航之旅，走入他們的內心，也走出台灣社會的善意之路。

「大部分的人對這群孩子先決的刻板印象，就是天大的誤會啊！他們不懂得用一般人的方式表達感情，但他們沒有要把自己關閉起來。」共同陪伴孩子超過 17 年的林正盛導演表示：「其實到後來不覺得星兒是生病了，從這些不一樣的生命狀態和差異，我們反而可以從他們身上學到東西。」林正盛導演相信，撕下誤解的標籤，是社會擁抱星兒的第一步。投入藝術治療 25 年的多寶藝術學堂藝術總監韓淑華表示：「這次的紀錄片是拍攝4位大孩子。孩子的年齡是幾歲，父母所承擔的辛苦和誤解，就有多長的時間。」

《地球迷航》花費近1000萬元製作，然而，有限的經費卻成為了大眾理解星兒的阻礙。為了讓電影順利發行，我們之間影片製作公司發起群眾集資，目標籌募 300 萬元作為上映發行費用，同時發起校園公播帶母校認養計畫，民眾贊助後可將《地球迷航》公播版 DVD 送到指定國小，為學弟妹們帶來一堂不可或缺的生命教育課，讓善意的幼苗發芽，跟孩子們一起打造更多元、友善的未來社會。《地球迷航》紀錄片上映暨自閉症公益計畫：https：／／backme.tw／ref／zqPQ0／