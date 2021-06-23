律師染疫死亡 高院澄清與法警確診無連結 22:112021/06/23 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 律師染疫死亡，高院澄清與法警確診無連結。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾幫「八百壯士」發聲的胡姓律師染疫身亡一事，高院澄清，該律師未與確診的法警同庭；不過，法界指出，一旦司法人員都優先列為施打疫苗的名單，開庭時只有律師跟當事人沒打疫苗，當然律師界會跳腳，覺得不公平。 胡姓律師在5月20日感到不舒服，醫師建議他到台北市立聯合醫院篩檢，後來住防疫旅館，5月底死亡，消息傳到律師圈，律師界震撼，但高院調查法警班表，首位確診的高院法警未曾提解人犯至民事庭過，不可能與胡姓律師有接觸。 兒子確診夫妻攤商也相繼染疫 基隆仁愛市場延至6／29復市 歷經15天的嘉玲後 屏縣一口氣新增5確診者 #新冠肺炎 #台灣 #律師 #高院 #法警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰投師兄姐上龍山寺渡靈 染疫傳播 04:102021/06/23 地方新聞 首位確診台灣藝人 陳零九染疫留1可怕後遺症併發恐慌症 11:472021/06/23 娛樂 彰化里長娘宗教傳播鏈擴大累計5人確診 醫院群聚感染添1死 19:072021/06/23 生活 新北發病與確診日趨近於0 侯友宜點出一關鍵就能控制疫情 09:332021/06/23 生活 疫情爆發以來最低 學生確診單日僅增5人 10:532021/06/23 生活 337萬件案子待審卻無疫苗可打 法院仍要開庭讓法官法警氣炸 09:352021/06/23 社會 804醫院再添3確診累積18人 護理師打完2劑AZ仍染疫 16:382021/06/23 生活 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 《國際社會》疫情反轉 韓23日染疫數兩周新高 14:512021/06/23 財經 北農群聚連環爆 為何北市只＋22？內行揭背後真相 18:522021/06/23 生活 彰化再添1例確診 北上超渡染疫亡靈法會恐成破口 14:372021/06/23 生活 社會熱門新聞 沒戴口罩站自家陽台遭「無罩女」嗆報警 網：歹年冬搞蕭郎 - 社會 鬧離婚燒炭被表揚 桃警烏龍榮譽狀惹笑話 - 社會 「吳博毅」外送員街頭打人落跑 熊貓軍團呼叫追車：支援輸贏 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 人夫秀3寶戲水照比基尼辣妻超搶眼 網笑：把圖放大的承認 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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