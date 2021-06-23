曾幫「八百壯士」發聲的胡姓律師染疫身亡一事，高院澄清，該律師未與確診的法警同庭；不過，法界指出，一旦司法人員都優先列為施打疫苗的名單，開庭時只有律師跟當事人沒打疫苗，當然律師界會跳腳，覺得不公平。

胡姓律師在5月20日感到不舒服，醫師建議他到台北市立聯合醫院篩檢，後來住防疫旅館，5月底死亡，消息傳到律師圈，律師界震撼，但高院調查法警班表，首位確診的高院法警未曾提解人犯至民事庭過，不可能與胡姓律師有接觸。