紐西蘭拉高防疫等級 考慮封鎖首都 22:142021/06/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭近日拉高首都威靈頓防疫等級並考慮實施封鎖，同時暫停與澳洲新南威爾斯省間的免隔離旅遊泡泡計畫，主因在於一名澳洲遊客從威靈頓返回雪梨後被檢測出陽性確診。紐西蘭衛生部表示，他們已鎖定4名密切接觸者並進行隔離中。 國家公園趴趴走 一個月抓261件 三級警戒擬延長至7月12日 #紐西蘭 #防疫等級 #考慮 #封鎖 #威靈頓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐西蘭航空象徵性重啟台灣航線 8月起每月1班 15:522021/06/23 生活 《國際社會》紐西蘭首都進入2級警戒 澳洲最大省收緊防疫限制 15:082021/06/23 財經 邊境防疫措施 陸擬再維持至少1年 11:192021/06/23 財經 台南安南區防汛道路現坑洞 警方拉封鎖線呼籲改道 12:102021/06/23 社會 三級警戒有條件微解封 今拍板 04:102021/06/23 生活新聞 《國際產業》跟進蘋果 微軟市值衝破2兆美元 11:272021/06/23 財經 防疫炸鍋 綠瞬失兩大將急尋「新神人」 07:142021/06/23 政治 敏感大事接接踵而至 陸考慮延長邊境管制1年 09:062021/06/23 兩岸 拚29日復賽 中職提嚴格防疫計畫 04:102021/06/23 運動天地 法比歐操肌 宅家大吃免發福 04:102021/06/23 時尚消費 史上最熱 全球保險業巨災賠款二．五兆 10:002021/06/23 財經 財經熱門新聞 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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