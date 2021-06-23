紐西蘭近日拉高首都威靈頓防疫等級並考慮實施封鎖，同時暫停與澳洲新南威爾斯省間的免隔離旅遊泡泡計畫，主因在於一名澳洲遊客從威靈頓返回雪梨後被檢測出陽性確診。紐西蘭衛生部表示，他們已鎖定4名密切接觸者並進行隔離中。