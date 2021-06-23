俄國金礦商Nord Gold延後上市計畫 22:132021/06/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯金礦商Nord Gold22日決定延後在倫敦證交所上市的計畫，原因在於聯準會（Fed）上周例會釋放可能提早升息的訊息，導致避險黃金價格與相關類股大幅震盪。該公司6月初宣布股票首次公開發行（IPO）計畫，當時預估估值可望升至50億美元。 髮品業者轉型推新品進軍電商 警戒延長但未加嚴 股東會不再延後 #金礦商 #Nord #Gold #俄國 #延後上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警戒延長 恩德增加場地7月2日如期開股東會 18:002021/06/23 財經 大陸生鮮電商叮咚買菜赴美IPO 估值超過60億美元 11:532021/06/23 財經 時論廣場》拜登歐洲行後的麻煩（周陽山） 19:282021/06/23 時論廣場 VanLife主力報到 福斯商旅T6.1 California Coast 258.8萬元上市 12:122021/06/23 汽車情報-汽車新聞 聖暉子公司向中國證監會遞件申請上市 20:032021/06/23 財經 台南僅5月減租3成 將軍魚市攤商苦撐 04:102021/06/23 地方新聞 GENESIS 成為 2021 Goodwood Festival of Speed 官方贊助商、帶來 G70 Shooting Brake 首演 10:192021/06/23 汽車情報-汽車新聞 三級延長 牽動300多家股東會 04:102021/06/23 財經要聞 投資逾5億 羅東轉運站ROT＋OT招商 04:102021/06/23 地方新聞 科創板 將催生農化業巨無霸 04:102021/06/23 全球財經 精品家具商 贈高市府66張靜電注射椅 18:012021/06/23 寶島 財經熱門新聞 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。