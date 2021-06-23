俄羅斯金礦商Nord Gold22日決定延後在倫敦證交所上市的計畫，原因在於聯準會（Fed）上周例會釋放可能提早升息的訊息，導致避險黃金價格與相關類股大幅震盪。該公司6月初宣布股票首次公開發行（IPO）計畫，當時預估估值可望升至50億美元。