賈永婕每天送愛心便當挺醫護後，還募捐342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、146台動力淨氣式呼吸防護具（PAPR），暖舉感動全台。今天（23日）除了透露公公捐贈7支電子影像喉頭鏡外，還表示又訂購100台PAPR，韓團TWICE台灣成員周子瑜透過陶晶瑩聯絡她，並一口氣捐了50台PARA，大讚周子瑜好暖心，兩個女兒說她才是真正的女神。

賈永婕剛在臉書寫道：「周子瑜上個禮拜生日的時候就透過陶子姐來聯絡永婕姐希望能幫台灣做些什麼，這是她的生日願望！可愛的子瑜妹妹一口氣捐了50台PAPR 真的好暖心，我兩個女兒說她才是真正的女神。」還表示打電話給她的陶晶瑩跟李李仁一起捐了20台，還外加喉頭鏡2支，感動直呼：「天啊我已經不知道該怎麼說感謝了！ 」

賈永婕今下午到羅東聖母醫院捐贈HFNC，與呂若瑟神父合照。 （摘自臉書）

而賈永婕今凌晨先在臉書發文表示又有新任務，寫下：「About 電子影像喉頭鏡，美少女新任務，小叮噹的口袋又有新的玩具了！我跟我公公説『爸爸慈濟醫院需要你』！」擔任「德杰集團」董事長的公公王明德二話不說，砸31萬5000元購入7支電子影像喉頭鏡。

她受訪時透露因各醫院的設備不同，公公捐的是慈濟醫院指定用的喉頭鏡，一支要價4萬5000元，除了今捐贈的7支外，她額外又訂每支要價10萬、階級較高的喉頭鏡70支，同樣號召各界好友們一起響應。

賈永婕也在臉書跟「神隊友」報告最新情況，慈濟醫院院長傳給她的授權影片中，一名原要插管治療的重症病患，用HFNC 取代插管，精神看似不錯，賈永婕形容：「他好像在跳恰恰復健，跳起來。」

賈永婕說：「我真的很開心，也覺得促成串連這件事情（募捐HFNC）是很對的，我覺得很有成就感。」表示慈濟醫院院長給她這個影片時，看到病人這麼開心，能行動自如，同時也減輕醫護人員很大的負擔，令她很感動。

有網友提醒她要多休息，也認為「不斷地接受來自四面八方的許願，是該設定停止點了」，對此，賈永婕一開始開玩笑說「要吃土了」，隨後說：「我做的事情都有衡量過能力，請大家不用擔心。」至於體力，她稱「如果累的話只需補眠一下，隔天又是一條龍」。