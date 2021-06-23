日本女星瀧內公美曾榮獲日本電影雜誌《電影旬報》影后肯定，繼2020年《火口的二人》與柄本佑上演多場火辣性愛場面之後，這次在新片《私慾帳號》再度情慾解放，為了在IG擁有高人氣，偷偷開設「社群小帳」，並上傳很多不露臉裸照與性愛影片，試圖從暴紅的按讚數中獲得滿足感。

導演對於以「社群小帳」作為創作契機表示：「作為第一部導演作品，在思考應該要導什麼樣的主題時，得知『小帳』開始流行，對此產生創作契機。」導演並透露：「我甚至還創建許多秘密帳號，並作了許多田調，將它整理成劇本。」導演進一步補充：「當時開了幾個不具名、隱藏自己身份的帳號，然後設定想要打造的情節，或是像女主角一樣，發佈一些讓人臉紅心跳的影像來經營。」

結果卻讓導演驚呼：「實際上，有些帳號的粉絲超過四位數，更還收到許多私訊，讓我田調完成後，就把這些帳號刪除。如果繼續下去，我很能理解這些人的焦慮，也感到害怕。我認為社群是表現『我是誰』的工具，正因為如此，才能滿足被認可的慾望。它既有魅力、又有魔力，但如果用法不當，也可能會玩火自焚。」

赤裸呈現當代社會「真實」與「虛擬」雙面情感的《私慾帳號》，透過從小帳邂逅的男女樣貌，赤裸呈現人們心中的糾葛、情慾，以及對性愛的衝動；當代人熱衷的「網路交友」，背後到底是真愛還是心機。不僅讓觀眾看得感同身受，更也獲得日本影壇名人們的眾多讚譽。

曾以電影《第八日的蟬》榮獲日本奧斯卡最佳影片等十一項大獎的成島出導演便肯定：「加藤卓哉導演的視線，時而嚴厲、時而溫柔地包裹著扭曲的人們，因此深得我心。很高興影壇誕生這位能承載下一代的導演。」而曾擔任《夏空》、《我的學生是惡夢》等知名電視劇編劇，同時也是導演的大森壽美男也力讚：「加藤卓哉導演是貪圖電影快感的高手。」眾多的好評，也值得台灣觀眾屆時觀賞本片一探究竟。

集合日本影后瀧内公美、「國寶級帥哥」神尾楓珠主演新片《私慾帳號》，導演加藤卓哉曾來台拍過電影《完全飼育》，受到當地鄉親熱烈歡迎，聽聞本片即將在台發行，開心地在推特上面分享：「真的很開心台灣即將公開，如果不是疫情的關係，好想直接飛去台灣。」更用中文寫道：「真的很感謝你！」該片本來預定本月18日在台上映，但受到新冠肺炎影響無法按照預定時間上映，將在下月9日起在中華電信MOD、中華電信 Hami Video、台灣大哥大myVideo、遠傳friDay影音等四大平台觀賞得到。