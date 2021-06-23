北農染疫延燒，台北市長柯文哲23日晚間7時許奔赴中央流行疫情指揮中心，與指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局長陳潤秋進行中央與雙北的三方會談，主題談論疫調整合方式，而針對柯推的「北市批發市場疫苗專案」，喊出再要求多補1萬劑，但陳吉仲則說，目前對於果菜市場，全部已撥1萬多劑，疫苗有限，會與經濟部合作。

據轉述，三方會談過程平和，新北市長侯友宜沒來，派陳潤秋代表，三方決議進批發市場若沒快篩陰性或通行證，就不准進去。

柯文哲於會中建議，跨縣市的疫調資料要整合，不能只有將居住地的疫調上傳完就結束，要再通知有活動涉足的縣市，應建立一個資料庫，每天定時去跑資料，若2個縣市有同一筆資料，代表涉及跨縣市的流動，所以應加強跨縣市合作，別各做各的。台北區的管防疫醫師也說，跨縣市要合作互補，不該互相推卸責任。

陳時中表示，目前疫調並不完整，但有機會可檢討，新北市用的警察系統容易有一些疏漏，最好還是回到衛生系統來做比較好。陳潤秋則說，之前確診者人比較多，但未來疫調會更充足。

醫福會執行長王必勝說，北市對北農的地理位置較熟悉，可協助比對資料，看看有沒有熱區，盡快畫出。北市副市長黃珊珊回應，從上周拿到資料後，都有一一比對。

對於批發市場疫苗專案，北市也在會中要求中央再多撥1萬多劑， 陳吉仲則說，目前針對果菜市場，全部已有1萬多劑，因疫苗有限，但會跟經濟部合作。

至於批發市場「不停市」的防疫重點，有防疫醫師表示，市場防疫作為要再精進，人聲鼎沸、多人群聚，看能否有人居家辦公，採分流管制、減少人流進出。陳吉仲則說，傳統市場的確有些缺點，在三級警戒期間應直接推動網路預約交易，有別於過去習以為常的方式，所以該有個精進的指引。

防疫醫師又提出，此外對於「快篩陰性才能進去」 是要如何證明？因快篩時效有限，未來要是發病要怎麼監測？不管篩檢或打疫苗都需要監測機制，才知道如何快速掌握，還要慎重評估打完疫苗的有效時間，該如何追蹤，不能一直保證都沒感染，或是一輩子都一直快篩，要求必須具體執行到位。柯文哲也建議，能開發一個APP系統，可直接上傳資料。

最後，眾人聽取建議，會談後達成共識，中央與雙北三方密切合作，才有可能控制住疫情。