由《星際異攻隊》鬼才導演詹姆斯岡恩執導的DC超級英雄電影《自殺突擊隊：集結》23日釋出預告，可看到「血腥運動」、「迴旋鏢隊長」、「哈莉奎茵」、「和平使者」、「鯊魚王」等一幫最墮落的犯罪份子，即將展開一場九死一生的任務。預告一齣，也引起粉絲討論。

片中「X特遣隊」由「瑞克佛萊格上校」喬爾金納曼領軍，「小丑女」瑪格羅比、「血腥運動」伊卓瑞斯艾巴、「迴旋鏢隊長」傑寇特尼、「和平使者」約翰希南、「捕鼠人2」丹妮拉曼希沃、「智者」麥克魯克、「黑色守衛」彼得戴維森、「標槍」弗魯拉柏格，以及動作巨星席維斯史特龍獻聲演出的「鯊魚王」等一幫罪犯執行最致命的任務。

《自殺突擊隊：集結》海報出爐。（華納兄弟提供）

從預告一開始，便可看到阿曼達華勒利用「血腥運動」的弱點說服他加入自殺突擊隊，並由瑞克弗萊格負責在任務達成前，管好這些從美夢監獄選出的精英隊員。一邊要面對可怕的敵對兵力、武裝傭兵，另一邊又有政府特務全程緊迫盯人，「自殺突擊隊」是否能順利完成任務尚不可知，但他們是否能順利倖存下來？絕對是機率偏近於零的一場硬仗。

《自殺突擊隊：集結》電影中角色複雜的道德觀與導演岡恩稀奇的幽默風格不謀而合，他表示：「我從小就喜歡自殺突擊隊，他們是我最喜歡的漫畫英雄、反英雄、反派人物之一。我一直都對救贖的故事感興趣，尤其是那些沒有過上最好生活，並且有機會成為更好的人。」電影將於近期上映。